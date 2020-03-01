Цифра дня: Сколько россиян пользуются TikTok?

В Telegram-канале «O digital» опубликовали статистику по аудитории TikTok в России. Из неё стало ясно, сколько россиян пользуются приложением для обмена музыкальными видеороликами.

Источники привели показатель MAU — месячной активной аудитории. Он составил 18 млн человек. Это более чем в два раза превышает показатели, опубликованные в мае 2019 года.

Из аудитории TikTok 40% — это мужчины, а 60% — женщины. Дети и подростки составляют 43% от общего количества, люди в возрасте от 18 до 24 лет — 33%, а в возрасте от 25 до 34 лет — 21%.

73% человек заходят в TikTok с Android-устройств, а 27% — с iPhone. В среднем люди проводят 45 минут в день в приложении. В месяц россияне совершают 20 млрд просмотров на платформе.

Представители TikTok не стали подтверждать или опровергать информацию. Объяснили это тем, что компания не раскрывает статистику по аудитории.