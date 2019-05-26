Цифра дня: Сколько россиян пользуются TikTok?

На конференции «Измени Сознание» в Гонконге представители социальной сети TikTok рассказали, сколько россиян являются активными пользователями приложения.

Оказалось, что ежемесячная аудитория соцсети в России составляет 8 миллионов человек. Все вместе они просматривают до 10 миллиардов роликов в месяц. TikTok также назвал среднее время, которое россиянин проводит в приложении — 39 минут. Это при том, что средний пользователь заходит в TikTok где-то 7 раз в день. Около 58% российской аудитории приложения — женщины.

Ранее компания Mediascope приводила данные, по которым TikTok занял четвёртое место по длительности использования среди мессенджеров и соцсетей. Напомним, данное приложение позволяет обмениваться короткими видео и проводить прямые эфиры.