Цифра дня: Сколько россиян слушают музыку на специальных платных сервисах?

Медиахолдинг Rambler&Co опросил россиян и узнал, как они привыкли слушать музыку.

В опросе участвовали интернет-пользователи в возрасте от 18 до 45 лет. Почти треть из них (29%) сказали, что пользуются музыкальными стриминговыми сервисами. 44% из них составляют собственные плейлисты, 23% предпочитают слушать рекомендации. Только 13% нравится слушать конкретные альбомы от начала до конца. По данным такого сервиса СберЗвук, в феврале 2022 самыми популярными исполнителями оказались Люся Чеботина, Artik & Asti и Анна Асти.

23% опрошенных признались, что слушают музыку на радио. 18% — разговорные шоу на радиостанциях. Ещё 16% россиян в основном слушают аудиокниги, а 14% — подкасты. Также 37% опрошенных слушают музыку и программы в машине.