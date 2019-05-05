Цифра дня: Сколько стоит рекламный пост у самых популярных Instagram-блогеров?

Стало известно, что американская фотомодель, телеведущая и одна из самых популярных блогеров в Instagram Ким Кардашьян (Kim Kardashian) в среднем получает полмиллиона долларов за каждый рекламный пост в своём аккаунте.

Об этом рассказал ресурс TMZ, в распоряжении у которого оказались юридические документы Кардашьян. Эти документы прикреплены к судебному разбирательству фотомодели с компанией Missguided USA. Ким обвиняет компанию в том, что её сотрудники без разрешения использовали фотографии модели для рекламы. Кардашьян требует выплатить ей $5 миллионов.

Размер суммы звезда обосновала тем, что в среднем каждый пост в её личном Instagram-блоге приносит ей от $300 до $500 тысяч. Тем не менее, TMZ пишет, что у них есть информация о гораздо больших суммах. Стоимость поста у Кардашьян, по их данным, может доходить и до миллиона долларов.