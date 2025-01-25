Цифра дня: сколько студентов учатся на онлайн-платформах Сбера

В 2024 году около 463 000 студентов онлайн-платформ Сбера прослушали курсы и получили знания от экспертов банка. Кроме того, 138 студентов и преподавателей получили стипендии на исследования, а 54 - полное покрытие расходов на обучение.

Кроме того, в сотрудничестве с 28 университетами Сбер запустил 11 новых программ, посвященных цифровым навыкам, таким как искусственный интеллект, машинное обучение и разработка программного обеспечения. В настоящее время по этим программам обучается более 2 900 студентов, а сотрудники "Сбера" делятся с ними опытом работы в реальных условиях.

Помимо образования, Сбер поддерживает карьерный рост. В этом году почти 14 000 студентов прошли практику в Сбербанке, а более 1 000 получили работу в банке. В инициативе "СберКолледж" приняли участие 3 400 студентов, 120 из них прошли оплачиваемую стажировку.