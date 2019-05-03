Цифра дня: Сколько видеороликов на YouTube обвинили в пропаганде терроризма?

Google за три месяца вручную проверила более миллиона видеороликов на YouTube. Их подозревали в пропаганде террористических идей. 90 000 роликов видеохостинг в итоге удалил.

Google рассказала, что ежегодно тратит сотни миллионов долларов на проверку контента, который может нарушать политику компании. Занимаются эти более 10 000 сотрудников. Google выступает против видео, каким-либо образом пропагандирующих террористические идеи. Таких видео в первом квартале 2019 года компания нашла 90 тысяч.

Стоит отметить, что политика Google ужесточилась после мартовской трансляции в социальных сетях массовой стрельбы в Новой Зеландии. Тогда председатель комитета Палаты представителей США по внутренней безопасности призвал Google, Facebook, Twitter и Microsoft усилить контроль за насильственным контентом.