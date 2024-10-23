Цифра дня: сколько заказов в РФ не относятся к Ozon, WB, Я. Маркет или ММ?

Согласно Елизавете Хоботиной, руководителю отдела аналитиков Data Insight, ожидается, что российский рынок электронной коммерции вырастет на 36% в 2024 году, достигнув общего объема продаж в 10,7 трлн рублей. Это значительное увеличение по сравнению с 2,6 трлн рублей в 2020 году, который показал рост на 65% по сравнению с предыдущим годом. В статье «Коммерсанта» подчеркивается постоянный ежегодный рост числа заказов, прогнозируя 7,4 млрд заказов в 2024 году, что на 43% больше, чем в 2023 году.

С июля 2023 года по июнь 2024 года 81% заказов — около 5 миллиардов — были выполнены через четыре основных маркетплейса: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и Мегамаркет. В 2021 году их доля составляла всего 58%.

В таких категориях, как одежда, обувь и товары DIY, продажи преобладают на этих платформах, в то время как электроника в основном продается через специализированные онлайн-магазины.