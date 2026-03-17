Цифра дня: в скольких автомобилях в России уже установлен RuStore

Магазин приложений RuStore продолжает распространяться в автомобильных мультимедийных системах. Так, в этом году платформа уже работает примерно в 600 тысячах автомобилей.

За последние шесть месяцев число машин с установленным RuStore увеличилось в два раза. Сегодня сервис можно встретить примерно в каждом пятом автомобиле, оснащённом мультимедийной системой на базе Android или её открытой версии, сообщает пресс-служба.

В магазине доступно более 100 тысяч приложений и игр. Среди них — программы для навигации, музыка и видео, а другое, что может пригодиться в дороге. Пользователи могут устанавливать и обновлять приложения прямо из автомобиля. Интерфейс похож на версию из планшетов.

В целом количество установок RuStore на разных устройствах уже превысило 150 миллионов.