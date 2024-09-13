Цифра дня: во сколько раз YouTube замедлился в России

Производительность YouTube для пользователей в России значительно ухудшилась: по последним данным, время загрузки видео в стационарных сетях увеличилось в десять раз, пишут «Известия». Согласно исследованию, проведенному разработчиком программного обеспечения Vigo, среднее время ожидания видео в стационарных сетях выросло с 1,21 секунды в июне 2024 года до 11,01 секунды к сентябрю. Пользователи мобильных устройств также ощутили снижение скорости: время загрузки увеличилось более чем в два раза — с 1,76 секунды до 3,83 секунды.

Это замедление привело к резкому сокращению аудитории YouTube в России: количество зрителей упало на 52%. Доля видеороликов, для начала которых требуется более трех секунд, резко возросла с 2,8% до 56,7%, что привело к пятикратному увеличению числа пользователей, покидающих видео до его начала.