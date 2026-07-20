Claude наведет порядок с доступом к нашумевшей ИИ-модели Fable 5

Разработчики объявили, что Fable 5 окончательно включается в тарифы Max и Team Premium. Правда, даже у подписчиков этих тарифов будут некоторые ограничения — примерно половина от стандартного лимита использования.

Пользователи тарифов Pro и Team Standard также не останутся без внимания. Они смогут по-прежнему пользоваться Fable 5 за специальные «кредиты использования». В качестве компенсации за недавние неудобства им разово начислят 100 долларов на счёт.