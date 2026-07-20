Claude наведет порядок с доступом к нашумевшей ИИ-модели Fable 5

Опубликовано 20 июля 2026, 21:031 мин.
Claude наведет порядок с доступом к нашумевшей ИИ-модели Fable 5Хаос позади
Последние дни доступ к новой ИИ-модели Fable 5 Anthropic то появлялся, то его забирали, иногда даже продлевали бесплатный доступ. Теперь компания внесла ясность в эти «американские горки».
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Разработчики объявили, что Fable 5 окончательно включается в тарифы Max и Team Premium. Правда, даже у подписчиков этих тарифов будут некоторые ограничения — примерно половина от стандартного лимита использования.
Пользователи тарифов Pro и Team Standard также не останутся без внимания. Они смогут по-прежнему пользоваться Fable 5 за специальные «кредиты использования». В качестве компенсации за недавние неудобства им разово начислят 100 долларов на счёт.