Clubhouse начал блокировать пользователей Android-приложения

Пока приложение Clubhouse доступно только для iOS. А зарегистрироваться в нём можно по приглашению. Российский разработчик заявил, что не готов ждать выхода официального Android-клиента, поэтому написал собственный.

Теперь он пишет, что Clubhouse начал банить аккаунты, созданные через приложение для Android. Приложение присылает пользователям уведомления, что аккаунт заблокировали «за нарушение политики в отношении спама». Разработчик говорит, что не знает причину блокировок, но у него есть предположение, что они затрагивают только пользователей Android.

Недавно Clubhouse нанял разработчика для создания официального Android-приложения соцсети.