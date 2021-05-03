Clubhouse наконец выпустит приложение для Android

Разработчики начали бета-тестирование Android-приложение Clubhouse. Пока приложение будет доступно только некоторым пользователям. В ближайшие недели Clubhouse смогут опробовать больше владельцев Android-смартфонов. Скорее всего, стабильная версия приложения тоже выйдет в скором времени.

Недавно в сети появились публикации о том, что Clubhouse теряет популярность. К такому выводу пришли, изучив число загрузок приложения для iOS. Не исключено, что выход Android-клиента снова привлечёт внимание к соцсети. Другие крупные платформы, впрочем, тоже начали запускать аналоги Clubhouse.