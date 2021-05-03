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Clubhouse наконец выпустит приложение для Android
Кому-то это ещё нужно?
В начале года неожиданную популярность получил сервис Clubhouse, который позволял общаться в режиме аудиоконференций. Новая соцсеть была доступна только для iOS-устройств. Теперь наконец Clubhouse готов выпустить приложение для Android.
Разработчики начали бета-тестирование Android-приложение Clubhouse. Пока приложение будет доступно только некоторым пользователям. В ближайшие недели Clubhouse смогут опробовать больше владельцев Android-смартфонов. Скорее всего, стабильная версия приложения тоже выйдет в скором времени.
Недавно в сети появились публикации о том, что Clubhouse теряет популярность. К такому выводу пришли, изучив число загрузок приложения для iOS. Не исключено, что выход Android-клиента снова привлечёт внимание к соцсети. Другие крупные платформы, впрочем, тоже начали запускать аналоги Clubhouse.