Опубликовано 31 мая 2026, 06:09
CNN подала в суд на ИИ-поисковик Perplexity за кражу контента

Не она одна
Телеканал CNN присоединился к числу изданий, которые судятся с Perplexity, разрабатывающей одноименный ИИ-поисковик. CNN обвиняет Perplexity в массовом нарушении авторских прав. Так, сервис якобы незаконно скопировал более 17 000 материалов CNN с её сайта, включая платные статьи.
Кроме того, инструменты Perplexity «иногда выдают за материалы CNN выдуманные тексты». По мнению телеканала, это «нарушает его права на товарный знак».

Представитель CNN заявил, что компания, которая сама стоит десятки миллиардов долларов, не должна воровать контент у тех, «кто его действительно создаёт».

Ранее против Perplexity уже подали в суд The New York Times, Reddit, Merriam-Webster и др. В Perplexity в ответ заявили, что факты нельзя защитить авторским правом.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
