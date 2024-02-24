CrossOver 24 вернул 32-битные и Windows-игры в macOS

Опубликовано 24 февраля 2024, 05:15
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CrossOver 24 вернул 32-битные и Windows-игры в macOSПриятной игры
Геймеры с компьютерами Mac, возрадуйтесь. В последнем обновлении CrossOver, популярной программы, позволяющей запускать приложения Windows на Mac, появилась поддержка 32-битных игр и ряд других улучшений.
CrossOver 24, созданный на базе Wine 9.0, позволит вам без проблем запускать классику на современной машине с macOS. Это спасение для тех, кто не расстается с такими играми, как «Horizon Zero Dawn» и «Mafia: Definitive Edition».
Обновление не ограничивается геймерами. CrossOver 24 может похвастаться улучшенной поддержкой Vulkan, более плавной работой с несколькими дисплеями и более четким изображением благодаря улучшенному масштабированию High-DPI. Запуск приложений Windows стал проще благодаря простой функции drag-and-drop, а пользователи Office 365 могут рассчитывать на улучшенную совместимость.
CrossOver 24 можно приобрести за 64 доллара, но не стесняйтесь попробовать его бесплатно, прежде чем принять решение.