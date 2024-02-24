CrossOver 24 вернул 32-битные и Windows-игры в macOS

Обновление не ограничивается геймерами. CrossOver 24 может похвастаться улучшенной поддержкой Vulkan, более плавной работой с несколькими дисплеями и более четким изображением благодаря улучшенному масштабированию High-DPI. Запуск приложений Windows стал проще благодаря простой функции drag-and-drop, а пользователи Office 365 могут рассчитывать на улучшенную совместимость.

CrossOver 24 можно приобрести за 64 доллара, но не стесняйтесь попробовать его бесплатно, прежде чем принять решение.