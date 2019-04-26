ЦРУ обзавелось аккаунтом в Instagram

На ней, судя по всему, запечатлено рабочее место одного из сотрудников. Там есть письменный стол с блокнотами, фотографиями и пакетом с надписью Top Secret Pulp («Особо секретный материал»). На кресле можно заметить парик.

На момент публикации новости, у аккаунта уже есть 23,3 тысячи подписчиков. В описании сказано: «Мы первая линия обороны нации. Мы добиваемся того, чего не могут добиться другие, и идём туда, куда остальные не могут попасть».

Как сообщают «РИА Новости», ранее ЦРУ завело профили на YouTube, сервисе обмена фотографиями Flickr, Facebook и Twitter.