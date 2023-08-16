«Cтарые» устройства Samsung получат крупное обновление One UI

«Cтарые» устройства Samsung получат крупное обновление One UIНовые в том числе
Samsung готовит распространить обновление для One UI версии 5.1.1, в котором расширены не только возможности новейших устройств, но и добавлены новые функции для старых моделей складных смартфонов, планшетов и смарт-часов.
Обновление улучшает многозадачность, управление мультимедиа и многое другое. Улучшения для складных телефонов (от Z Flip3 и Z Fold3) включают более удобную панель гибкого режима с перетаскиваемыми значками и заметной панелью воспроизведения мультимедиа. Планшеты тоже получат улучшенную многозадачность, а также более быструю и многофункциональную панель задач.
Смарт-часы (от Watch 4) получат усовершенствованные функции отслеживания сна Galaxy Watch 6, включая коэффициенты оценки сна, последовательность сна. Фитнес-усовершенствования, такие как Personalized Heart Rate Zone и Track Run, также перекочуют в различные модели.