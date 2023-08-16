«Cтарые» устройства Samsung получат крупное обновление One UI

Обновление улучшает многозадачность, управление мультимедиа и многое другое. Улучшения для складных телефонов (от Z Flip3 и Z Fold3) включают более удобную панель гибкого режима с перетаскиваемыми значками и заметной панелью воспроизведения мультимедиа. Планшеты тоже получат улучшенную многозадачность, а также более быструю и многофункциональную панель задач.

Смарт-часы (от Watch 4) получат усовершенствованные функции отслеживания сна Galaxy Watch 6, включая коэффициенты оценки сна, последовательность сна. Фитнес-усовершенствования, такие как Personalized Heart Rate Zone и Track Run, также перекочуют в различные модели.