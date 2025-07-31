Цукерберг намекнул, что его ИИ перестанет быть таким открытым

Ранее Meta* активно продвигала идею открытого ИИ — например, выпустила в открытый доступ модель Llama*. В прошлом году Цукерберг писал, что открытые технологии делают ИИ более безопасным, потому что у разных сторон появляется возможность проверять друг друга.

Однако теперь он признаёт: по мере того как модели становятся всё мощнее, они становятся сложнее в использовании для большинства. А публикация слишком продвинутых решений может только помочь конкурентам или нанести вред. Он подчеркнул, что Meta* по-прежнему будет делиться частью своих разработок, но не всеми.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена