Опубликовано 28 июня 2024, 12:31
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Цукерберг назвал ИИ-проекты с закрытым кодом попыткой «создать Бога»И подчеркивает, что будущее за открытым исходным кодом
В недавнем интервью гендиректор Meta* Марк Цукерберг раскритиковал конкурентов за создание систем ИИ с закрытым исходным кодом, заявив, что они действуют так, будто «создают Бога». Цукерберг подчеркнул важность ИИ с открытым исходным кодом.
Цукерберг считает, что не будет «только одного ИИ», а будет множество различных, отвечающих самым разным потребностям. Он выступил против идеи единого решения в области ИИ, подчеркнув, что технологии и предпочтения пользователей разнообразны.
Интересно, что комментарии Цукерберга последовали за сообщениями о безуспешных переговорах Metaс Apple об интеграции ее ИИ в iOS, что может объяснить его критику закрытых экосистем. Meta планирует сосредоточиться на расширении технологий ИИ за пределы смартфонов, и думает над голографическими дисплями.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена