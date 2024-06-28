Цукерберг назвал ИИ-проекты с закрытым кодом попыткой «создать Бога»

Цукерберг считает, что не будет «только одного ИИ», а будет множество различных, отвечающих самым разным потребностям. Он выступил против идеи единого решения в области ИИ, подчеркнув, что технологии и предпочтения пользователей разнообразны.

Интересно, что комментарии Цукерберга последовали за сообщениями о безуспешных переговорах Metaс Apple об интеграции ее ИИ в iOS, что может объяснить его критику закрытых экосистем. Meta планирует сосредоточиться на расширении технологий ИИ за пределы смартфонов, и думает над голографическими дисплями.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена