Цукерберг назвал лучший способ защитить мир от опасностей ИИ

В своей статье Цукерберг критикует подход конкурентов, OpenAI и Anthropic. Дело в том, что они создают «закрытые коммерческие системы». По его мнению, если ИИ останется в руках нескольких корпораций, это приведёт к диктатуре технологических гигантов. Он призвал распространять ИИ-модели максимально широко, чтобы каждый человек мог использовать их по своему усмотрению.

Цукерберг рисует картину будущего, где любой сможет изобретать новые вещи, а ИИ «освободит людей от рутинной работы», позволив «больше времени уделять творчеству и общению». Он сравнивает это с промышленной революцией.

Цукерберг признаёт, что у ИИ есть риски. Распространение ложной информации, потеря рабочих мест и даже создание новых вирусов. Но его главный ответ на эти опасения кроется в «доверии к людям и рыночной конкуренции». Он также выступает против ограничений на использование китайских ИИ-разработок.