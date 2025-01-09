Цукерберг отменил политическую цензуру в *Facebook и *Instagram

Теперь *Meta будет использовать «более персонализированный подход». Политический контент будет появляться в большей степени на основе того, что смотрят сами пользователи,*Meta также предоставит пользователям больше возможностей для управления количеством политического контента, который они видят.

Решение *Meta было принято после жалоб на то, что ограничение политического контента «вредит способности создателей привлекать аудиторию и развивать свои бренды».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена