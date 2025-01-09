Цукерберг отменил политическую цензуру в *Facebook и *Instagram

Опубликовано 09 января 2025, 05:151 мин.
Цукерберг отменил политическую цензуру в *Facebook и *InstagramВ *Facebook и *Instagram вернется политический контент
*Meta объявила о серьезных изменениях в политике модерирования контента, сообщив, что снова разрешит политический контент в *Facebook, *Instagram и *Threads. Компания сократила количество политического контента с 2021 года, основываясь на отзывах пользователей.
Теперь *Meta будет использовать «более персонализированный подход». Политический контент будет появляться в большей степени на основе того, что смотрят сами пользователи,*Meta также предоставит пользователям больше возможностей для управления количеством политического контента, который они видят.
Решение *Meta было принято после жалоб на то, что ограничение политического контента «вредит способности создателей привлекать аудиторию и развивать свои бренды».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена