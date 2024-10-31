Приложения
Опубликовано 31 октября 2024, 17:41
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Цукерберг предсказал будущее *Facebook и *Instagram, наполненное ИИ-контентом

Гораздо больше контента
Генеральный директор *Meta Марк Цукерберг представил видение будущего *Facebook и *Instagram, где основной роль будет играть контент, созданный искусственным интеллектом. Во время созвона по результатам третьего квартала он назвал это «новой категорией контента,», суммированного или синтезированного из существующих материалов.
Цукерберг предсказал будущее *Facebook и *Instagram, наполненное ИИ-контентом
© Ferra

Платформы, изначально фокусировавшиеся на постах друзей, затем перешли к контенту блогеров, и теперь, по словам Цукерберга, следующая эволюция — это ленты, управляемые ИИ.

Внутренняя языковая модель Meta под названиемLlama, уже работающая в чат-боте компании для более 500 миллионов пользователей, станет «ключевой частью этого перехода». Публикации, созданные ИИ, часто привлекают внимание необычностью или вымышленными элементами, как недавний аккаунт несуществующего ресторана в Остине, который набрал 10 000 подписчиков, пишут СМИ.

Цукерберг позитивно оценивает потенциал, но отмечает, что эксперименты продолжаются, чтобы определить, какой формат ИИ-контента больше всего понравится пользователям.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена