Цукерберг предсказал будущее *Facebook и *Instagram, наполненное ИИ-контентом

Платформы, изначально фокусировавшиеся на постах друзей, затем перешли к контенту блогеров, и теперь, по словам Цукерберга, следующая эволюция — это ленты, управляемые ИИ.

Внутренняя языковая модель Meta под названиемLlama, уже работающая в чат-боте компании для более 500 миллионов пользователей, станет «ключевой частью этого перехода». Публикации, созданные ИИ, часто привлекают внимание необычностью или вымышленными элементами, как недавний аккаунт несуществующего ресторана в Остине, который набрал 10 000 подписчиков, пишут СМИ.

Цукерберг позитивно оценивает потенциал, но отмечает, что эксперименты продолжаются, чтобы определить, какой формат ИИ-контента больше всего понравится пользователям.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена