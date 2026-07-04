Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются хуже, чем он рассчитывал

Опубликовано 04 июля 2026, 13:101 мин.
Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются хуже, чем он рассчитывалА людей всё равно увольняют
Основатель и глава Meta* Марк Цукерберг признался своим сотрудникам, что развитие ИИ в компании идёт не так быстро, как он надеялся. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
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Чтобы понять ироничность ситуации, напомним, в начале года Meta* уволила около 8000 человек. Ещё 7000 сотрудников перевели в отделы, занимающиеся ИИ. В частности, компания делает акцент на ИИ-агентов.
Однако, как сказал Цукерберг на встрече с персоналом, ожидаемого эффекта от «новой структуры» пока не видно. По его словам, увольнения прошли не так «гладко», как хотелось бы. При этом он понадеялся, что первые результаты от вложений в ИИ появятся «в ближайшие три-шесть месяцев».
Представители Meta* пока не ответили на запросы журналистов.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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