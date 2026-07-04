Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются хуже, чем он рассчитывал

Чтобы понять ироничность ситуации, напомним, в начале года Meta* уволила около 8000 человек. Ещё 7000 сотрудников перевели в отделы, занимающиеся ИИ. В частности, компания делает акцент на ИИ-агентов.

Однако, как сказал Цукерберг на встрече с персоналом, ожидаемого эффекта от «новой структуры» пока не видно. По его словам, увольнения прошли не так «гладко», как хотелось бы. При этом он понадеялся, что первые результаты от вложений в ИИ появятся «в ближайшие три-шесть месяцев».

Представители Meta* пока не ответили на запросы журналистов.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена