*Metamate объединяет Llama и GPT-4, чтобы помочь разработчикам с задачами, получая ответы от любой из моделей в зависимости от запроса. Два источника, знакомые с этим инструментом, сказали, что он эффективен, но в основном справляется с базовыми задачами, сравнимыми с работой стажера.*Meta внедрила GPT-4 в *Metamate в начале этого года,*Llama в свою очередь продолжает продвигаться как конкурентоспособная модель с открытым исходным кодом.

Благотворительная организация Chan Zuckerberg Initiative (CZI), возглавляемая Цукербергом и Присциллой Чан, использует технологию OpenAI для создания специализированного инструмента для обучения генеративному ИИ. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно вошел в состав консультативного совета CZI по вопросам ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена