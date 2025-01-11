Цукерберг сравнил цензуру и давление властей США с книгой-эталоном антиутопии

Он раскритиковал правительство и СМИ за давление на Facebook с якобы целью борьбы с дезинформацией после выборов 2016 года и признал, чтоMeta перестаралась, выполняя требования.

Цукерберг рассказал, что его подход существенно изменился после того, как Байден обвинил социальные сети в том, что они «убивают людей», позволяя распространяться дезинформации. Он рассказал, что правительственные чиновники часто требовали от Meta удалить посты, в том числе мемы, ноMeta отказалась (за что на неё давили всё больше).

Цукерберг признал, что усилия *Meta по проверке фактов стали слишком предвзятыми, и сравнил этот процесс с «1984» Джорджа Оруэлла. Он выразил обеспокоенность по поводу «эрозии доверия», вызванной этими действиями. Он также высоко оценил программу X (Twitter) «Заметки сообщества», которая представляет собой стороннюю систему модерации контента, предназначенную для добавления контекста к твитам, которые могут вводить в заблуждение.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена