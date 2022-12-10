Да, уведомления от приложений подвергают стрессу ваш мозг. Как вернуть себе концентрацию

В среднем человек проверяет свой телефон около 85 раз в день, примерно раз в 15 минут. Не имеет никакого значения, стоит ли у вас беззвучный режим. Уведомления всё равно вас отвлекают.

Появляется всё больше доказательств того, что push-уведомления связаны со снижением продуктивности, ухудшением концентрации и рассеиванием внимания. Одно исследование мозговых волн также показало, что те, кто называют себя активными пользователями смартфонов, были более чувствительны к push-уведомлениям, чем те, кто говорил, что пользуются устройствами мало. Услышав уведомление, активные пользователи значительно хуже восстанавливали концентрацию на задаче.

Психологи дают несколько советов тем, кто хочет уменьшить свою зависимость от смартфонов. Можно попробовать: