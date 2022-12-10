Да, уведомления от приложений подвергают стрессу ваш мозг. Как вернуть себе концентрацию

Да, уведомления от приложений подвергают стрессу ваш мозг. Как вернуть себе концентрациюЕсть три совета
Смартфоны, как правило, постоянно получают различные уведомления. Будь это сообщения из мессенджеров или системные оповещения, иногда они могут раздражать. И, как уточнили учёные, это действительно подвергает мозг стрессу и делает нас менее сконцентрированными.
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В среднем человек проверяет свой телефон около 85 раз в день, примерно раз в 15 минут. Не имеет никакого значения, стоит ли у вас беззвучный режим. Уведомления всё равно вас отвлекают.
Появляется всё больше доказательств того, что push-уведомления связаны со снижением продуктивности, ухудшением концентрации и рассеиванием внимания. Одно исследование мозговых волн также показало, что те, кто называют себя активными пользователями смартфонов, были более чувствительны к push-уведомлениям, чем те, кто говорил, что пользуются устройствами мало. Услышав уведомление, активные пользователи значительно хуже восстанавливали концентрацию на задаче.
Психологи дают несколько советов тем, кто хочет уменьшить свою зависимость от смартфонов. Можно попробовать:
- убирать телефон на ночь в другую комнату;
- учиться бороться с желанием. Каждый раз прежде чем достать смартфон, остановитесь и спросите себя, действительно ли это нужно;
- «метод помидора», технику управления временем. Можно, например, 25 минут посвящать задаче, а затем в качестве вознаграждения какое-то время проверять телефон. Постепенно увеличивайте время между наградами.