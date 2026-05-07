Daemon Tools помните? Его взломали

Опубликовано 07 мая 2026, 06:09
Daemon Tools помните? Его взломалиВредонос распространялся через официальный сайт
ПО для работы с виртуальными дисками Daemon Tools, во-первых, живо, во-вторых, столкнулось с серьёзной кибератакой. Настолько серьёзной, что хакеры распространяли заражённые версии установщика прямо через официальный сайт. Атака началась 8 апреля.
По данным «Лаборатории Касперского», вредоносный код был встроен в несколько версий программы. Он автоматически запускался при включении компьютера.
Атака затронула пользователей более чем в 100 странах. Большинство заражённых устройств получили программу, которая собирает информацию о системе. В некоторых случаях хакеры вручную устанавливали «более сложные инструменты», уже для полного контроля над устройством.
Разработчик программы уже уведомлён о проблеме, а заражённые версии блокируются.