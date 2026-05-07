Daemon Tools помните? Его взломали

По данным «Лаборатории Касперского», вредоносный код был встроен в несколько версий программы. Он автоматически запускался при включении компьютера.

Атака затронула пользователей более чем в 100 странах. Большинство заражённых устройств получили программу, которая собирает информацию о системе. В некоторых случаях хакеры вручную устанавливали «более сложные инструменты», уже для полного контроля над устройством.

Разработчик программы уже уведомлён о проблеме, а заражённые версии блокируются.