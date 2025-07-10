Приложения
Опубликовано 10 июля 2025, 21:38
1 мин.

Данные 64 млн потенциальных сотрудников McDonald’s хранили под паролем «123 456»

Уязвимость в системе найма McDonald’s раскрыла данные 64 миллионов соискателей
Сервис McHire, с помощью которого McDonald’s нанимает сотрудников через чат-бота по имени Оливия, оказался «дырявым». Платформа принадлежит компании Paradox. ai и используется 90% франшиз McDonald’s.
Данные 64 млн потенциальных сотрудников McDonald’s хранили под паролем «123 456»

© Ferra.ru

Исследователи обнаружили, что можно войти в административную панель сайта с простыми логином и паролем — «123 456». После этого они получили доступ к системе управления вакансиями и смогли просматривать личные данные соискателей. Ещё одна серьёзная проблема — уязвимость в API, через которую можно было получить доступ к любому профилю кандидата, просто изменяя номер в адресе запроса.

Через эту дыру можно было увидеть имена, адреса, телефоны, email, данные о сменах, которые кандидаты были готовы работать, а также историю переписок и ответы на тесты. Всего были под угрозой данные более 64 миллионов человек, подавших заявки на работу в McDonald’s.

После уведомления компания Paradox. ai быстро отреагировала: закрыла доступ, устранила уязвимости и пообещала провести дополнительные проверки безопасности.

Источник:ian.sh
Автор:Максим Многословный
Теги:
#McDonald's
,
#пароль
,
#работа