Данные более 882 000 американских больных утекли в Сеть

Опубликовано 09 февраля 2025, 09:001 мин.
Данные более 882 000 американских больных утекли в СетьКибератака раскрыла данные более 882 000 пациентов HSHS
Hospital Sisters Health System (HSHS) уведомила более 882 000 пациентов о том, что кибератака в августе 2023 года привела к утечке данных, в результате которой была раскрыта их личная и медицинская информация. Атака, обнаруженная 27 августа, нарушила работу больничных систем по всему Иллинойсу и Висконсину, вызвав повсеместные перебои в работе.
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Хакеры получили доступ к сети HSHS в период с 16 по 27 августа, потенциально похитив такие конфиденциальные данные, как имена, адреса, даты рождения, номера медицинских карт, номера социального страхования и водительских прав. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев использования этих данных, HSHS рекомендует пострадавшим пациентам следить за своими финансовыми счетами на предмет подозрительной активности.
Ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность. HSHS наняла экспертов по кибербезопасности для расследования и восстановления своих систем.