Данные более 882 000 американских больных утекли в Сеть

Хакеры получили доступ к сети HSHS в период с 16 по 27 августа, потенциально похитив такие конфиденциальные данные, как имена, адреса, даты рождения, номера медицинских карт, номера социального страхования и водительских прав. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев использования этих данных, HSHS рекомендует пострадавшим пациентам следить за своими финансовыми счетами на предмет подозрительной активности.

Ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность. HSHS наняла экспертов по кибербезопасности для расследования и восстановления своих систем.