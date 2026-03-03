Дата-центры Amazon на Ближнем Востоке атаковали дроны

Ранее компания делилась сообщением о «искрении и пожаре» на объекте Amazon в Объединённых Арабских Эмиратах из-за попадания «постороннего объекта». Тогда компания не подтвердила и не опровергла возможную причастность Ирана. Теперь на официальной странице состояния сервисов уточняется, что повреждения оказались серьёзнее.

Сообщается о двух прямых попаданиях по объектам в ОАЭ. Ещё один центр в Бахрейне пострадал косвенно — из-за взрыва поблизости. Удары дронов привели к повреждениям зданий, отключениям электричества и пожарам. Сработали автоматические системы пожаротушения, что вызвало дополнительный ущерб из-за воды.

Также нарушена работа AWS Management Console и командной строки, так как вышли из строя две зоны доступности. Компания предупреждает, что обстановка остаётся непредсказуемой.