Databricks: США должны перейти на открытый код, чтобы не уступить Китаю в ИИ

По словам Конавински, многие аспиранты Стэнфорда и Беркли отмечают, что за последний год им попалось вдвое больше интересных идей по ИИ из Китая, чем из США. По его словам, китайские компании активно публикуют свои разработки в открытом доступе, тогда как американские лаборатории чаще держат свои инновации закрытыми. Конавински считает, что открытость критически важна для развития науки.

В Китае, по его словам, государство поддерживает компании вроде DeepSeek и Alibaba Qwen, поощряя их делиться моделями и наработками. Это ускоряет распространение идей и ведёт к новым прорывам. В США же свободный обмен знаниями между учёными сокращается, так как разработчиков переманивают крупные компании с высокими зарплатами.

Конавински руководит венчурным фондом Laude и одноимённым исследовательским институтом, который выдаёт гранты учёным.