Дающей сертификаты безопасности сайтам Let’s Encrypt стало дорого писать письма

Опубликовано 06 февраля 2025, 12:431 мин.
Дающей сертификаты безопасности сайтам Let’s Encrypt стало дорого писать письмаПрекращает рассылку писем с напоминаниями об истечении срока действия сертификатов
Let’s Encrypt, некоммерческая организация, предоставляющая бесплатные сертификаты безопасности веб-сайтов, прекратит отправлять электронные письма с напоминанием об истечении срока действия с 4 июня 2025 года. Многие веб-сайты теперь обновляют свои сертификаты автоматически, что делает эти письма «ненужными». Ещё и дорогими.
У организации есть четыре основные причины для такого изменения. Во-первых, автоматическое продление стало обычным делом. Во-вторых, рассылка электронных писем обходится в десятки тысяч долларов ежегодно. В-третьих, обслуживание системы создает «ненужные сложности», если верить некоторым СМИ. И наконец, хранение миллионов адресов электронной почты противоречит стремлению Let’s Encrypt к «конфиденциальности».
Тем, кому все еще нужны напоминания, Let’s Encrypt предлагает воспользоваться такими бесплатными сервисами, как Red Sift Certificates Lite, Datadog SSL monitoring или TrackSSL.