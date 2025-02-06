Дающей сертификаты безопасности сайтам Let’s Encrypt стало дорого писать письма

У организации есть четыре основные причины для такого изменения. Во-первых, автоматическое продление стало обычным делом. Во-вторых, рассылка электронных писем обходится в десятки тысяч долларов ежегодно. В-третьих, обслуживание системы создает «ненужные сложности», если верить некоторым СМИ. И наконец, хранение миллионов адресов электронной почты противоречит стремлению Let’s Encrypt к «конфиденциальности».

Тем, кому все еще нужны напоминания, Let’s Encrypt предлагает воспользоваться такими бесплатными сервисами, как Red Sift Certificates Lite, Datadog SSL monitoring или TrackSSL.