Даже бюджетник начнет снимать прилично: Google Камера получила обновление

Google отмечает, что фотографии с использованием функции Night Sight имеют "меньшую размытость, поскольку экспозиция была уменьшена вдвое". Компания также пишет, что "обновления HDR+ с брекетингом и новые методы ML для уменьшения шума". В зависимости от условий съемки значение времени экспозиции может колебаться в пределах 2-6 секунд.

Google Камера версии 8.8, как пишет 9to5Google, еще не вышла в Play Store. Но никто не запрещает скачать вам APK-файл на другом ресурсе.