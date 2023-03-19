Даже бюджетник начнет снимать прилично: Google Камера получила обновление

12:03, 19 марта 2023
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Даже бюджетник начнет снимать прилично: Google Камера получила обновлениеОсталось подождать или скачать APK-файл
Улучшена функция Night Sight в новой версии Google Камеры. Обновление в основном касается смартфонов Pixel 6 и 6 Pro. Это приложение, кстати, знаменито тем, что позволяет делать отличные снимки даже на смартфонах, которые не могут похвастаться своей камерой.
Фото: Google
Google отмечает, что фотографии с использованием функции Night Sight имеют "меньшую размытость, поскольку экспозиция была уменьшена вдвое". Компания также пишет, что "обновления HDR+ с брекетингом и новые методы ML для уменьшения шума". В зависимости от условий съемки значение времени экспозиции может колебаться в пределах 2-6 секунд.
Google Камера версии 8.8, как пишет 9to5Google, еще не вышла в Play Store. Но никто не запрещает скачать вам APK-файл на другом ресурсе.