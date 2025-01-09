LLM, часто обучающиеся на огромном количестве данных из Интернета, подвержены «отравлению» неверной информацией, что может произойти без прямого доступа к модели, просто путем размещения в Интернете недостоверного контента, который модель может включить в процесс обучения. Даже крошечная доля дезинформации может привести к неправильным или вредным результатам.

Так, исследование было сосредоточено на базе данных The Pile, используемой для обучения LLM, и показало, что поврежденные данные влияют не только на конкретные темы, но и на общую надежность модели. Попытки исправить модели после обучения были «в основном неэффективны».