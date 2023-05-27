Даже не пытайтесь вызывать такси заранее: инсайды внутренней «кухни»

Обратившись в службу поддержки, пользовательница получила заверения, что вопрос будет решен и ей перезвонят. Однако обещанного перезвона так и не последовало. Вместо этого представитель чата, возможно, специалист или бот, объяснил отсутствие свободных машин в час пик и предложил в качестве компенсации промокод на 100 рублей.

Таксисты, знакомые с внутренним устройством Яндекс.Такси, пролили свет на ситуацию. Они пояснили, что речь идет не о черном списке (на что девушка все «скинула»), а о том, как сервис работает с расписанием подачи автомобилей. Система разработана таким образом, чтобы водителям было проще и выгоднее отказываться от предварительных заказов. Принятие таких заказов влечет за собой потенциальные недостатки, включая снижение рейтинга активности (потому что за 15 минут до подачи авто нельзя принимать заказы), что влияет на заработок. Этот рейтинг можно восстановить с помощью последующих заказов, но общая прибыльность запланированных поездок ниже, чем обычных. Кроме того, существует риск, что пассажир прибудет с опозданием, что приведет к дополнительному неоплачиваемому времени ожидания.

Водителям выгоднее использовать эти полчаса (15 минут до подачи авто и 10 минут ожидания) для нескольких коротких поездок по городу, получая чистый доход около 300-400 рублей. Естественно, их приоритетом является максимальный заработок.