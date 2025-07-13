Даже «соцсети будущего» Bluesky пришлось ввести проверку возраста британцев

Проверку будет проводить сервис Kid Web Services (KWS), принадлежащий Epic Games. Если пользователь не захочет или не сможет подтвердить возраст, а также если ему меньше 18 лет, он всё равно сможет пользоваться платформой, но с ограниченным доступом. Например, будут заблокированы материалы для взрослых и отключены некоторые функции, например ЛС.

Закон Online Safety Act, принятый в 2023 году, требует от сайтов и приложений с порнографией и вредным контентом надёжной проверки возраста. Нарушителям грозят штрафы до 18 миллионов фунтов или 10% от мирового дохода.

После запуска проверки для британских пользователей будет показано уведомление с просьбой подтвердить возраст. Для этого потребуется зарегистрировать почту в системе KWS, которая затем даст инструкции по верификации.

Bluesky обещает и дальше улучшать защиту детей от нежелательного контента и развивать систему безопасности на платформе.