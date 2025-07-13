Приложения
Опубликовано 13 июля 2025, 09:00
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Даже «соцсети будущего» Bluesky пришлось ввести проверку возраста британцев

Из-за нового закона
Децентрализованная соцсеть Bluesky, из-за чего её часто называют «соцсетью будущего», запускает систему проверки возраста для пользователей из Великобритании, чтобы соответствовать требованиям закона Online Safety Act. Теперь для подтверждения возраста можно будет сфотографировать лицо, загрузить удостоверение личности или указать данные платежной карты.
Даже «соцсети будущего» Bluesky пришлось ввести проверку возраста британцев

© Ferra.ru

Проверку будет проводить сервис Kid Web Services (KWS), принадлежащий Epic Games. Если пользователь не захочет или не сможет подтвердить возраст, а также если ему меньше 18 лет, он всё равно сможет пользоваться платформой, но с ограниченным доступом. Например, будут заблокированы материалы для взрослых и отключены некоторые функции, например ЛС.

Закон Online Safety Act, принятый в 2023 году, требует от сайтов и приложений с порнографией и вредным контентом надёжной проверки возраста. Нарушителям грозят штрафы до 18 миллионов фунтов или 10% от мирового дохода.

После запуска проверки для британских пользователей будет показано уведомление с просьбой подтвердить возраст. Для этого потребуется зарегистрировать почту в системе KWS, которая затем даст инструкции по верификации.

Bluesky обещает и дальше улучшать защиту детей от нежелательного контента и развивать систему безопасности на платформе.