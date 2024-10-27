Децентрализованная «соцсеть будущего» Bluesky задумалась о платной подписке

Первоначальное предложение для подписчиков будет включать загрузку видео в более высоком качестве и расширенные настройки профиля, такие как цвета аватаров и рамки. Ожидается, что в будущем появятся и другие эксклюзивные функции, однако Bluesky подчеркивает, что платформа «останется бесплатной для всех пользователей».

Bluesky возникла в 2021 году как «доказательство концепции децентрализованного AT-протокола», пишут СМИ, первоначально финансируемого бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси. Недавний скандал в Бразилии, который привел к временной блокировке X, также заставил сотни тысяч бразильцев попробовать Bluesky.