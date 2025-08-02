Децентрализованные «соцсети будущего» не готовы к борьбе с опасным контентом

В подкасте revolution. social он отметил, что хотя такие платформы стремятся к более «демократичному управлению», именно им часто не хватает технических ресурсов для контроля. Например, пользователь может и не узнать, что его пост удалён — он просто исчезает без объяснений.

Рот также напомнил, как в Twitter принимались непростые, но публично обоснованные решения, вроде блокировки аккаунта Дональда Трампа. Сейчас же многие платформы боятся раскрывать причины своих действий, чтобы не дать возможность мошенникам обойти их.

Он также отметил, что экономика модерации не работает в децентрализованной системе. Проекты вроде IFTAS, пытавшиеся создать инструменты модерации, закрываются из-за нехватки финансирования.

Рот считает, что анализ только текста уже неэффективен, особенно с развитием ИИ. Вместо этого важно отслеживать поведение пользователей, например, частоту и время публикаций, использование автоматизации и другие сигналы, указывающие на «фальшивую» активность.