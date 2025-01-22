Децентрализованные соцсети назвали единственной альтернативой «техноолигархии»

Однако эти платформы сталкиваются с проблемами. Их пользовательская база невелика по сравнению с такими гигантами, как TikTok и например, VK, что ограничивает их «культурное и политическое влияние». В отличие от основных платформ, децентрализованные варианты не предлагают прямой монетизации для блогеров или бизнеса, что делает их менее привлекательными.

Несмотря на эти препятствия, будущее децентрализованных социальных сетей не так уж мрачно, считает автор статьи. В настоящее время ведутся разработки, чтобы сделать эти платформы более «простыми» в использовании и более «связанными».

Растущая база пользователей Bluesky показывает, что процветающие децентрализованные платформы возможны.