DeepSeek начал открывать доступ к ключевым частям своего ИИ

DeepSeek быстро завоевала внимание в индустрии ИИ, разработав высокопроизводительные модели с открытым исходным кодом, такие как R1, которые конкурируют с моделями таких крупных игроков, как OpenAI, ещё и стоит дешевле.

Создание моделей ИИ с открытым исходным кодом позволяет другим бесплатно изучать, улучшать и создавать аналоги. Такой шаг DeepSeek поможет развеять опасения по поводу ее технологий и укрепить репутацию компании в сфере ИИ, особенно с учётом того, что DeepSeek — контора китайская.