DeepSeek начал открывать доступ к ключевым частям своего ИИ

Опубликовано 23 февраля 2025, 10:301 мин.
DeepSeek начал открывать доступ к ключевым частям своего ИИОткрывается общественности
Китайский стартап DeepSeek делает смелый шаг к «прозрачности», открывая доступ к ключевым частям своей ИИ-технологии. Начиная со следующей недели компания выпустит пять репозиториев с кодом, что позволит разработчикам и исследователям заглянуть за кулисы и увидеть, как работают ее модели.
© DeepSeek
DeepSeek быстро завоевала внимание в индустрии ИИ, разработав высокопроизводительные модели с открытым исходным кодом, такие как R1, которые конкурируют с моделями таких крупных игроков, как OpenAI, ещё и стоит дешевле.
Создание моделей ИИ с открытым исходным кодом позволяет другим бесплатно изучать, улучшать и создавать аналоги. Такой шаг DeepSeek поможет развеять опасения по поводу ее технологий и укрепить репутацию компании в сфере ИИ, особенно с учётом того, что DeepSeek — контора китайская.