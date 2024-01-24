Деградация или прогресс? Гигант стриминга Netflix стал похож на кабельное ТВ

Кранц подчеркнул, что список 10 лучших фильмов Netflix теперь напоминает линейку традиционных кабельных каналов, в которой представлены старые фильмы и шоу, а недавнее приобретение WWE Monday Night Raw соответствует этому сдвигу. Уход Скотта Стубера (Scott Stuber), который контролировал стремление Netflix к престижу киноиндустрии, также свидетельствует о смене направления.

Кранц отметил, что программная стратегия Netflix основана на предложении разнообразного контента, включая успешные проекты других компаний, а не на ориентации на конкретную аудиторию. Хотя такой подход, наряду с растущим рекламным бизнесом, может покрыть расходы на дорогостоящий контент, такой как права на WWE, это может привести к потенциальному повышению цен для подписчиков.

По мере усиления конкуренции в сфере потокового вещания стратегия Netflix, основанная на использовании лицензионного контента, может столкнуться с трудностями, особенно по мере роста цен и предложения другими платформами более эксклюзивного и «целевого» контента.