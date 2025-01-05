Декабрьское обновление Windows не исправило проблемы с принтерами Canon

Один из читателей The Register поделился проблемой со сканером Canon ImageClass MF269dw, который работает в Windows 11 только в том случае, если компьютер и сканер подключены через проводной Интернет. Издание описало проблему как «нестабильную»: у одних пользователей возникают сбои, а у других — нет.

Canon подтвердила наличие проблемы, сославшись на проблемы совместимости со своим драйвером. Представитель компании сообщил, что Microsoft работает над исправлением, которое ожидается в январе 2025 года.