Декабрьское обновление Windows не исправило проблемы с принтерами Canon

Опубликовано 05 января 2025, 00:001 мин.
Декабрьское обновление Windows не исправило проблемы с принтерами CanonОбновление Windows 11 продолжает вызывать проблемы со сканерами Canon
Обновление Windows 11 24H2 продолжает вызывать проблемы с МФУ, в частности со сканерами Canon. Хотя в декабре Microsoft отметила проблему с протоколом сканирования eSCL как решенную, пользователи сообщают о продолжающихся сбоях.
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Один из читателей The Register поделился проблемой со сканером Canon ImageClass MF269dw, который работает в Windows 11 только в том случае, если компьютер и сканер подключены через проводной Интернет. Издание описало проблему как «нестабильную»: у одних пользователей возникают сбои, а у других — нет.
Canon подтвердила наличие проблемы, сославшись на проблемы совместимости со своим драйвером. Представитель компании сообщил, что Microsoft работает над исправлением, которое ожидается в январе 2025 года.