Delivery Club запустил срочную ночную доставку лекарств за 30 минут

Среднее время доставки — 27 минут. Услуга доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем география доставки будет расширена. В перечень лекарств, доступных для доставки, входят безрецептурные препараты, БАДы, витамины и другие аптечные товары, всего более 10 тысяч наименований.

Для оформления ночной экспресс-доставки в приложении Delivery Club нужно перейти в раздел «Аптеки», затем выбрать доступную аптеку, собрать корзину и оплатить заказ. Ночная доставка осуществляется до 3 часов ночи в зависимости от района.

«Мы запустили доставку товаров из аптек осенью 2020 года и благодаря развитию операционных технологий стали одним из лидеров по скорости доставки лекарств в России. В ночное время выбор доступных аптек меньше, а добраться до них при плохом самочувствии бывает сложно. Более того, нужного лекарства там просто может не оказаться. Наш новый функционал позволяет клиентам моментально оформить заказ в приложении и получить его уже через 30 минут, что особенно важно, когда помощь нужна быстро, а времени и сил на поездку в круглосуточную аптеку нет», — сообщили в адрес-службе Delivery Club.