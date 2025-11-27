Dell: переход на Windows 11 среди пользователей происходит медленнее Windows 10

Опубликовано 27 ноября 2025, 19:001 мин.
Dell: переход на Windows 11 среди пользователей происходит медленнее Windows 10И прогнозирует стабильные продажи ПК
Dell предупредила, что переход пользователей с Windows 10 на Windows 11 идёт значительно медленнее, чем на предыдущие версии системы. По словам операционного директора компании Джеффри Кларка, около 500 миллионов ПК пока банально не могут работать под Windows 11.
© Ferra.ru
При этом Dell успешно компенсирует замедление продаж ПК за счёт роста серверного и ИИ-бизнеса. За третий квартал компания получила заказы на ИИ-серверы на $ 12,3 млрд и отгрузила оборудование на $ 5,6 млрд. Общая выручка от серверов и сетевого оборудования достигла $ 10,1 млрд, что на 37% больше, чем годом ранее.
Растущий спрос на серверы с большей памятью и хранилищем создаёт проблемы из-за подорожания RAM и NAND. Dell уверена, что сможет «минимизировать влияние на клиентов» благодаря «гибкости цепочки поставок» и «опыту, полученному во время пандемии».