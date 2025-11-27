Dell: переход на Windows 11 среди пользователей происходит медленнее Windows 10

При этом Dell успешно компенсирует замедление продаж ПК за счёт роста серверного и ИИ-бизнеса. За третий квартал компания получила заказы на ИИ-серверы на $ 12,3 млрд и отгрузила оборудование на $ 5,6 млрд. Общая выручка от серверов и сетевого оборудования достигла $ 10,1 млрд, что на 37% больше, чем годом ранее.

Растущий спрос на серверы с большей памятью и хранилищем создаёт проблемы из-за подорожания RAM и NAND. Dell уверена, что сможет «минимизировать влияние на клиентов» благодаря «гибкости цепочки поставок» и «опыту, полученному во время пандемии».