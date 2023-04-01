Демократ_ли_пользователь: Twitter опубликовал исходный код "рекомендаций" в соцсети

Система определяет то, какие твиты появляются в рекомендациях пользователей соцсети. При обновлении страницы Twitter платформа выбирает лучшие 1 500 твитов из сотни миллионов, при этом наибольшее количество твитов поступает от пользователей, на которых подписан владелец аккаунта, кому твиты и рекомендуются. В качестве других источников Twitter также рассматривает твиты, которые привлекли внимание людей, на которых подписан человек и т.п.

Обнародование кода вызвало больше вопросов о работе Twitter: пользователи отметили переменные в коде, такие как "author_is_democrat" и "author_is_republican".

Инженер Twitter утверждает, что эти метки использовались только для метрик: “мы отслеживаем, как часто мы обслуживаем твиты этих авторов и как часто их твиты впечатляют пользователей”.