Дешевизну ИИ DeepSeek назвали главной проблемой

GPT-4o отвечает в среднем за 4,2 секунды. DeepSeek (платформа Nebius) потребовалось около 10,4 секунды на один ответ. DeepSeek (оригинальный API) оказался ещё медленнее — в среднем 19,8 секунды.

Цены зато очень разные:

DeepSeek: около 0,27 доллара за миллион входных токенов и 1,10 доллара за миллион выходных токенов.

GPT-4o: намного выше — $2,50 (вход) и $10,00 (выход) за миллион жетонов.

DeepSeek отлично подходит для экономичных проектов, не требующих мгновенных ответов, например для пакетной обработки. Но для чат-ботов или приложений, работающих в режиме реального времени, низкая скорость может стать решающим фактором.

Если скорость — ваш приоритет, GPT-4o — лучший выбор. Но если вас больше волнует стоимость и вы можете справиться с задержками, DeepSeek предлагает огромную экономию.