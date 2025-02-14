Приложения
Опубликовано 14 февраля 2025, 14:15
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Дешевизну ИИ DeepSeek назвали главной проблемой

Сравнили с GPT-4o
Недавно автор статьи для HackerNoon протестировал DeepSeek, бюджетную модель ИИ, чтобы посмотреть, как она сравнится с GPT-4o от OpenAI по скорости и стоимости. Хотя DeepSeek примерно в 9 раз дешевле, эксперимент выявил главную проблему: он намного медленнее.
Дешевизну ИИ DeepSeek назвали главной проблемой

© Ferra

GPT-4o отвечает в среднем за 4,2 секунды. DeepSeek (платформа Nebius) потребовалось около 10,4 секунды на один ответ. DeepSeek (оригинальный API) оказался ещё медленнее — в среднем 19,8 секунды.

Цены зато очень разные:

  • DeepSeek: около 0,27 доллара за миллион входных токенов и 1,10 доллара за миллион выходных токенов.

  • GPT-4o: намного выше — $2,50 (вход) и $10,00 (выход) за миллион жетонов.

DeepSeek отлично подходит для экономичных проектов, не требующих мгновенных ответов, например для пакетной обработки. Но для чат-ботов или приложений, работающих в режиме реального времени, низкая скорость может стать решающим фактором.

Если скорость — ваш приоритет, GPT-4o — лучший выбор. Но если вас больше волнует стоимость и вы можете справиться с задержками, DeepSeek предлагает огромную экономию.

Источник:Рackernoon
Автор:Максим Многословный
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