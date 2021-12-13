Десять бесплатных компьютерных программ, которые нужны каждому пользователю

По словам Zystax, зачастую на скачивание всех нужных программ после переустановки Windows уходит довольно много времени: как минимум 2-3 часа. Этот процесс можно упростить, если с сайта PortableApps.com скачать бесплатные полезные утилиты, которые не нужно каждый раз заново устанавливать. То есть если вы загрузите WinDjView и скопируете все данные на жёсткий диск, то после переустановки Windows их можно будет сразу же запустить. Ниже - о самых полезных программах с этого сайта.

AkelPad. Это текстовый редактор с широким набором функций. Есть возможность настраивать цвет текста и фона, присутствует многоуровневый откат действий, корректно отображается псевдографика, а ещё можно редактировать файлы размером более 64K.