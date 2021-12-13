Десять бесплатных компьютерных программ, которые нужны каждому пользователю

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Десять бесплатных компьютерных программ, которые нужны каждому пользователюИх перечислили на Overclockers
При установке или переустановке Windows возникает необходимость в загрузке определённых утилит. Пользователь Overclockers под ником Zystax назвал десять подобных бесплатных программ, которые могут заменить большинство платных, занимающих на компьютере много места.
По словам Zystax, зачастую на скачивание всех нужных программ после переустановки Windows уходит довольно много времени: как минимум 2-3 часа. Этот процесс можно упростить, если с сайта PortableApps.com скачать бесплатные полезные утилиты, которые не нужно каждый раз заново устанавливать. То есть если вы загрузите WinDjView и скопируете все данные на жёсткий диск, то после переустановки Windows их можно будет сразу же запустить. Ниже - о самых полезных программах с этого сайта.
- AkelPad. Это текстовый редактор с широким набором функций. Есть возможность настраивать цвет текста и фона, присутствует многоуровневый откат действий, корректно отображается псевдографика, а ещё можно редактировать файлы размером более 64K.
- GIMP. Программа для редактирования растровых изображений. Ей можно пользоваться как на Windows, так и на Linux. Может стать заменой Photoshop, правда, функций здесь, конечно, меньше.
- FastStone Image Viewer. Позволяет обрезать, изменять размер картинки, а также уровень контрастности, яркости. Можно также переводить изображение из формата PNG в JPG. По функциональности программа схожа с утилитой ACDSee.
- IrfanView. Утилита для удобного просмотра фото. Кроме того, здесь есть такие функции, как извлечение иконок из .exe и.dll-файлов, возможность делать скриншоты, заставки для рабочего стола, редактирование Exif-данных.
- qBittorrent. Программа, способная заменить uTorrent. В отличие от последней она работает быстро, имеет удобный интерфейс, при этом установить её можно даже на Linux.
- Mozilla Firefox Portable Edition. Может использоваться как дополнительный браузер. К тому же у него приватность и безопасность гораздо выше, чем у Google Chrome.
- Telegram Desktop. Это один из наиболее популярных на данный момент мессенджеров. Очень удобно, что в ней не нужно заново авторизовываться после переустановки Windows.
- OBS Studio. Программа, которая позволяет записывать видео с экрана, проводить различные конференции в интернете, создавать стрим с обзором игр и программ и т.п.
- AIMP. Медиаплеер, обладающий множеством полезных функций. К примеру, при помощи него можно конвертировать музыку, записывать звук с устройства, создавать музыкальную коллекцию.
- VLC Media Player. Утилита для воспроизведения различных видео. Отличается быстрым откликом, даёт изображение отличного качества, предоставляет множество возможностей для настройки звука и картинки.
Источник: Overclockers