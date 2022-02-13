Детектив объяснил, как раскрыть афериста на сайтах знакомств

По словам детектива большая часть аферистов работают примерно по одной схеме: после знакомства они начинают присылать вам роскошные снимки, “разбрасываться” красивыми фразами, показывать будто у них есть Mercedes или Bentley, демонстрировать свои особняки. Однако, по словам Пытова, эти фото зачастую сделаны в фотошопе.

Далее все еще интереснее, детектив объясняет, что эти люди – мастера обмана, они умеют общаться с женщинами, как с “роскошной вазой”, однако не стоит поддаваться, потому что кроме денег им больше ничего не надо.