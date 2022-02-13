Детектив объяснил, как раскрыть афериста на сайтах знакомств

Детектив объяснил, как раскрыть афериста на сайтах знакомствИ как они “разводят”
По словам детектива большая часть аферистов работают примерно по одной схеме: после знакомства они начинают присылать вам роскошные снимки, “разбрасываться” красивыми фразами, показывать будто у них есть Mercedes или Bentley, демонстрировать свои особняки. Однако, по словам Пытова, эти фото зачастую сделаны в фотошопе.
Далее все еще интереснее, детектив объясняет, что эти люди – мастера обмана, они умеют общаться с женщинами, как с “роскошной вазой”, однако не стоит поддаваться, потому что кроме денег им больше ничего не надо.
Начинается уже психологическая разводка на какие-то действия. Если становится известно, что женщина владеет "трешкой" в центре Москвы, загородным особняком на Рублевке, то это все подводится к тому, что мы вместе, мы — семья, мы скоро поженимся и будем жить в достатке
Чтобы вычислить подобного "мерзавца", детектив советует задать парочку наводящих вопросов про бизнес или семью. Если человек плавает, неохотно отвечает, то надо обратить внимание. И в случае чего, обратиться к специалистам, заявил Пытов.