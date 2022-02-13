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Детектив объяснил, как раскрыть афериста на сайтах знакомств

И как они “разводят”
Частный детектив Олег Пытов, в преддверии дня святого Валентина, объяснил девушкам, как распознать афериста на сайтах или приложениях для знакомств.
Детектив объяснил, как раскрыть афериста на сайтах знакомств

По словам детектива большая часть аферистов работают примерно по одной схеме: после знакомства они начинают присылать вам роскошные снимки, “разбрасываться” красивыми фразами, показывать будто у них есть Mercedes или Bentley, демонстрировать свои особняки. Однако, по словам Пытова, эти фото зачастую сделаны в фотошопе.

Далее все еще интереснее, детектив объясняет, что эти люди – мастера обмана, они умеют общаться с женщинами, как с “роскошной вазой”, однако не стоит поддаваться, потому что кроме денег им больше ничего не надо.

Начинается уже психологическая разводка на какие-то действия. Если становится известно, что женщина владеет "трешкой" в центре Москвы, загородным особняком на Рублевке, то это все подводится к тому, что мы вместе, мы — семья, мы скоро поженимся и будем жить в достатке

Олег Пытов
Частный детектив

Чтобы вычислить подобного "мерзавца", детектив советует задать парочку наводящих вопросов про бизнес или семью. Если человек плавает, неохотно отвечает, то надо обратить внимание. И в случае чего, обратиться к специалистам, заявил Пытов.

Источник: Рен ТВ
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