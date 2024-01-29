Дети за весь год провели больше времени в TikTok, чем на YouTube

Исследование также показало, что в прошлом году 60% детей посещали сайт ChatGPT компании OpenAI, что сделало его 18-м по посещаемости сайтом за год. Это говорит о том, что дети проявляют все больший интерес к взаимодействию с инструментами, работающими на основе искусственного интеллекта (ИИ), пишут исследователи.

Несмотря на растущие опасения по поводу влияния социальных сетей на молодежь, TikTok остается самым популярным социальным приложением среди детей во всем мире, которым пользуются 44% из них. На втором месте по популярности оказалась одна заблокированная в России соцсеть — ей пользуются 38% детей.

Что касается приложений для обмена сообщениями, то самым популярным остается WhatsApp, которым пользуются 37% детей по всему миру.

Roblox был самым популярным игровым приложением, которым пользовались 48% детей в среднем 130 минут в день по всему миру.