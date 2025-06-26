Детям до 16 лет запретят стримить на YouTube

Подростки в возрасте от 13 до 15 лет всё ещё могут появляться в прямых эфирах, но только если рядом с ними в кадре будет взрослый. Если подросток окажется один, YouTube может отключить чат или вовсе удалить трансляцию.

Также подростки смогут запускать стримы со своих каналов, но только если взрослый добавлен как управляющий, начал эфир через Live Control Room и сам находится в кадре во время трансляции.

Эти меры — часть усилий YouTube по защите несовершеннолетних, убеждает нас компания. Платформа уже использует технологию распознавания возраста и предлагает родительский контроль, специальные аккаунты и советы по безопасности — например, не показывать личную информацию и использовать фильтры чата.