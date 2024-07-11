Devil May Cry появился в российском магазине приложений RuStore

Сохранена основная особенность игры — разнообразные комбинации атак, а также добавлена возможность смены персонажей прямо во время боя. Игрокам также доступны командные битвы и PVP-режим.

В честь запуска проводится специальная акция, позволяющая игрокам получить эксклюзивный игровой набор по специальному промокоду.

Кроме того, в RuStore появились и другие игры, такие как стратегия в реальном времени Lord of Seas, которая предлагает увлекательные приключения на морских просторах, и приключенческая игра CoinRace, где игроки собирают золотые монеты для путешествий и строительства городов. При скачивании CoinRace пользователи могут воспользоваться скидкой 20% на наборы ресурсов внутри игры.