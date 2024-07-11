Devil May Cry появился в российском магазине приложений RuStore

Опубликовано 11 июля 2024, 21:09
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Devil May Cry появился в российском магазине приложений RuStoreИ не только
В магазине приложений RuStore стала доступна мобильная игра Devil May Cry, которая стала настоящим хитом благодаря миллионам скачиваний по всему миру. В игре игроки смогут встретиться с такими персонажами как Данте, Вергилий, Неро и Леди, продолжая борьбу с демонами.
Сохранена основная особенность игры — разнообразные комбинации атак, а также добавлена возможность смены персонажей прямо во время боя. Игрокам также доступны командные битвы и PVP-режим.
В честь запуска проводится специальная акция, позволяющая игрокам получить эксклюзивный игровой набор по специальному промокоду.
Кроме того, в RuStore появились и другие игры, такие как стратегия в реальном времени Lord of Seas, которая предлагает увлекательные приключения на морских просторах, и приключенческая игра CoinRace, где игроки собирают золотые монеты для путешествий и строительства городов. При скачивании CoinRace пользователи могут воспользоваться скидкой 20% на наборы ресурсов внутри игры.